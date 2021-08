Feuer in Leinefelde-Worbis: Dacharbeiten möglicher Auslöser

Leinefelde-Worbis - Das Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) wurde möglicherweise durch Handwerker verursacht, die auf dem Dach arbeiteten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Haus, an dem Umbauarbeiten durchgeführt wurden, gilt auch wegen des massiven Einsatzes von Löschwasser als einsturzgefährdet.

Bei dem Brand am Montag entstand ein geschätzter Sachschaden von 150 000 Euro. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin, weil immer wieder Glutnester aufflammten. Die betroffene Familie kam bei Verwandten unter. Sie steht den Angaben nach unter Schock.