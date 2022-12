Feuerwehr rettet Reh von zugefrorenem See

Mühlberg - Von einem zugefrorenen See hat die Feuerwehr in der Stadt Mühlberg an der Elbe ein Reh gerettet. Das Wildtier konnte am Samstag nicht mehr vom Eis ans Ufer gelangen. Ein Sprecher der Leitstelle Lausitz sagte am Sonntag, die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt. Nach etwa einer Stunde hätten die Einsatzkräfte melden können: „Operation Reh erfolgreich“. Wie die „Lausitzer Rundschau“ zuvor berichtete, kam der Hinweis aus der Bevölkerung, dass das Tier auf dem Kiessee am Industriehafen feststeckte. Für die Feuerwehrleute war es kein einfaches Manöver, mit dem Reh das Ufer zu erreichen. „Zwanzig Meter davor wäre es uns fast noch mal ausgebüxt“, sagte Einsatzleiter Andy Selig der Zeitung.