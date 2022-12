Feuerwehr rettet Schweine und Pferde aus brennender Scheune

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Sachau - Die Feuerwehr hat mehrere Schweine und Pferde aus einer brennenden Scheune in Sachau im Altmarkkreis Salzwedel gerettet. Das Feuer war nach Angaben der Polizei vom Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache am späten Samstagabend ausgebrochen. Das in der Scheune gelagerte Stroh habe gebrannt. Der Sachschaden betrage ersten Schätzungen zufolge rund 60.000 Euro. Es seien 49 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen vor Ort gewesen, hieß es. Während der Löscharbeiten musste eine Straße gesperrt werden.