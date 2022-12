Feuerwehr und Hilfsorganisationen verdreifachen Personal

Berlin - In der Silvesternacht stocken Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen ihr Personal in Berlin auf mehr als 1400 Einsatzkräfte auf. Das seien etwa dreimal so viele Kräfte wie üblich, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Zum Schutz vor Angriffen sollen Feuerwehrleute zusätzlich mit 50 Bodycams ausgestattet werden, wie es hieß. Landesbranddirektor Karsten Homrighausen erhofft sich davon eine abschreckende Wirkung. Zugleich könnten Attacken gegen Feuerwehrleute dokumentiert werden. In der Vergangenheit war es gerade in der Silvesternacht immer wieder zu Gewalt gegen Einsatzkräfte gekommen. Viele Übergriffe erfolgten mit Pyrotechnik.

„Wir erwarten die ereignisreichste Nacht des Jahres“, sagte Homrighausen. Wie die Jahre zuvor sei auch diese Silvesternacht eine große Herausforderung - zumal der Verkauf von Feuerwerkskörpern in diesem Jahr wieder erlaubt ist. In den vergangenen beiden Jahren war dies wegen der Corona-Pandemie nicht der Fall.

Die Berliner Feuerwehr wird an diesem Samstag um 19.00 Uhr den „Ausnahmezustand Silvester“ ausrufen. Das heißt, dass unter anderem in der Leitstelle die Personalstärke erhöht wird: Statt 24 Mitarbeitenden sind dort dann 70 tätig.

Allein von der Berufsfeuerwehr sind demnach 707 Einsatzkräfte im Dienst - darunter auch Auszubildende. Das sind laut Feuerwehr rund 200 Mitarbeitende mehr als in anderen Nächten. Sie werden von 520 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten unterstützt. Zusätzliche Unterstützung bei der Brandbekämpfung und Notfallrettung komme durch Hilfsorganisationen, das Technische Hilfswerk (THW) und die Bundeswehr. Seit Donnerstag darf in Deutschland Feuerwerk verkauft werden.