Feuerwehr warnt vor Risiken in Advents- und Weihnachtszeit

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat vor Brandgefahren in der Advents- und Weihnachtszeit gewarnt und zu Vorsicht beim Umgang mit Feuer gemahnt. Jedes Jahr ereigneten sich zahlreiche Brände von Adventskränzen, Adventsgestecken und Weihnachtsbäumen. In wenigen Minuten könnten sich kleine Flammen zu einem ausgedehnten Zimmerbrand entwickeln, betonte die Feuerwehr am Donnerstag. Daraus könne Lebensgefahr entstehen.

Daher sollten etwa Wachskerzen im sicheren Abstand zu anderen brennbaren Gegenständen stehen und stets beaufsichtigt werden. Für den Notfall sollten Löschmöglichkeiten wie Wassereimer mit Scheuerlappen, Gießkanne oder eine Blumenspritze bereitstehen. Außerdem sollte eine feuerfeste Unterlage verwendet werden und heruntergebrannte Kerzen sollten rechtzeitig ersetzt werden. Eine sichere Alternative zu Wachskerzen seien elektrische Kerzen.

Weihnachtsbäume bräuchten ausreichend Abstand zu Vorhängen, Teppichen, Möbeln und anderen brennbaren Gegenständen. „Stellen Sie sicher, dass Weihnachtsbäume nicht umkippen können. Verwenden Sie möglichst Baumständer mit Seilzug und Wassertank.“ Besonders am Ende der Weihnachtszeit seien Tannenzweige ausgetrocknet und leicht brennbar. „Achten Sie auf Kinder! Halten Sie brennende Kerzen, Feuerzeuge und Streichhölzer außer Reichweite“, hieß es weiter.

Die Feuerwehr riet: Kann ein kleiner Brand nicht beim ersten Versuch selbst gelöscht werden, sollte man sofort den Notruf 112 alarmieren, anstatt Zeit zu vergeuden. Ausführlichere Sicherheitstipps zur Vorweihnachtszeit sind auf der Internetseite der Berliner Feuerwehr zu finden.