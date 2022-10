Filmfestival „Schlingel“ will „Brücken über Grenzen“ bauen

Chemnitz - Das Chemnitzer Filmfestival „Schlingel“ bietet ab heute knapp 160 Filme für Kinder und Jugendliche. Die Streifen stammen aus 60 Ländern, darunter aus Schweden, der Ukraine und Kolumbien. Nach den Worten von Festivalchef Michael Harbauer sollen damit „Brücken über Grenzen“ entstehen. Bei der 27. Ausgabe des Festivals werden die Filme bis zum 15. Oktober in sechs Spielstätten in Chemnitz und Zwickau gezeigt. Im Regelfall sollen die Filme in Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt oder live synchronisiert werden. Eine Jury hatte die Streifen des Jahrganges 2022 aus mehr als 1600 Werken ausgewählt. 48 von ihnen feiern bei dem Festival ihre Deutschland-Premiere.