Filmmusiktage Sachsen-Anhalt feiern 15. Geburtstag

Halle - In Halle dreht sich eine Woche lang alles um neu komponierte oder zusammengestellte Musik für Filme. Nach der Eröffnung der 15. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt am Sonntag kommen bis 29. Oktober Branchenvertreterinnen und -vertreter aus Filmmusik, Komposition, Sounddesign und Produktion in der Saalestadt zusammen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Kongress, Workshops und ein Galakonzert zum Abschluss.

Die Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer wollen sich den Angaben der Organisatoren zufolge mit „musikalischen Spuren und Perspektiven in Film und Beruf“ befassen. Der Titel lautet „Soundtrack des Lebens“. Für den angebotenen Workshop-Teil werde der Komponist Tom Nazziola erwartet, der sich mit Live-Filmmusiken sowie Chor- und Orchesterstücken weltweit einen Namen gemacht habe.

Zum Abschluss der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt soll deren 15. Geburtstag bei einem Galakonzert in der Händelhalle gefeiert werden. Die Staatskapelle Halle spielt unter der Leitung von Bernd Ruf klassische und neue Filmmusiken und wird in diesem Jahr von der Solistin und studierten Jazz-Musikerin Jessica Gall aus Berlin unterstützt.