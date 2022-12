Fiore-Hattrick: Eisbären Berlin besiegen Bietigheim mit 5:0

Berlin - Die Eisbären Berlin haben sich im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) etwas Luft verschafft. Am Freitagabend siegte der Meister nach einer starken Vorstellung gegen das Ligaschlusslicht Bietigheim Steelers mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) und festigte damit den 13. Tabellenplatz. Giovanni Fiore steuerte drei Tore zum Erfolg bei, außerdem trafen Leonhard Pföderl und Zach Boychuk für die Hauptstädter. Torhüter Juho Markkanen blieb zum ersten Mal ohne Gegentor in dieser Saison.

Vor 10.230 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bestimmten die Hausherren gegen die äußerst defensiv ausgerichteten Gäste das Anfangsdrittel und nutzten zwei ihrer zahlreichen Torchancen. Fiore gelang der erste Unterzahltreffer der Berliner in der laufenden Spielzeit, wenig später baute Pföderl den Vorsprung im ersten Powerplay der Berliner aus.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts taten auch die Bietigheimer mehr für die Offensive, doch die Eisbären wussten die sich dadurch bietenden Räume zu nutzen. Fiore erzielte seinen zweiten Treffer, Boychuk schloss einen Konter erfolgreich ab. Im Schlussdrittel stand Cody Brenner anstelle von Sami Aittokallio im Tor der Gäste. Der neue Goalie konnte allerdings nicht verhindern, dass Fiore kurz vor dem Spielende seinen Hattrick komplettierte.