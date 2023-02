Berlin - Urs Fischer freut sich auf die spielfreien Werktage nach dem kommenden Wochenende mit dem 1. FC Union Berlin. „Nach den ersten zwei Wochen eine normale Woche zu haben, um ein bisschen durchzuschnaufen, tut uns allen gut“, sagte der Coach des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga in einer Pressekonferenz am Donnerstag im Stadion An der Alten Försterei vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Mit einem Sieg gegen die Rheinhessen würden die Eisernen zumindest bis Sonntag am FC Bayern München vorbei auf den ersten Platz ziehen. Vor dem 19. Spieltag liegen die Köpenicker einen Punkt hinter dem Titelverteidiger und deutschen Rekordmeister. „Mich interessiert die Tabelle nach dem 34. Spieltag“, betonte Fischer aber in bekannter Manier. In ihren Köpfen sei, ein gutes Spiel gegen Mainz zu zeigen.

Mit einem Sieg würden die Unioner ihre Serie in diesem Jahr ausbauen: In der Liga siegten sie dreimal, zuletzt gewann sie auch im DFB-Pokal und zogen gegen den VfL Wolfsburg ins Viertelfinale ein. Daheim in der Alten Försterei, die einmal mehr ausverkauft sein wird, sind die Köpenicker in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen.

Sorgen, dass seiner Mannschaft die Kraft ausgeht, macht sich Fischer trotz der zurückliegen Stresstage nicht. Dabei hilft auch das Weiterkommen im Pokal. Man nehme eine gewisse Energie mit, sagte Fischer: „Ich gehe davon aus, dass die Jungs Sonnabend bereit sein werden.“