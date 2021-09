Flaute verhindert komplettes Tagesprogramm bei Kieler Woche

Kiel - Die Regatten der 127. Kieler Woche sind am Montag abgesagt worden. Wegen anhaltender Flaute konnten die Boote nicht auslaufen. Sämtliche Wettbewerbe wurden auf Dienstag verschoben. Allerdings sind die Windvorhersagen für die nächsten Tage ebenfalls nicht vielversprechend.

An der diesjährigen Kieler Woche, die wegen der Corona-Pandemie nur ein reduziertes Wettkampfprogramm bietet, nehmen rund 2700 Aktive aus 27 Nationen mit 900 Wasserfahrzeugen teil. In den Olympia-Disziplinen wird von Donnerstag an gesegelt. Dort sind von zehn Klassen nur drei am Start.