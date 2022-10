Fliegerbombe in Espenhain gefunden: Entschärfung geplant

Espenhain - Bei Bauarbeiten in Espenhain (Landkreis Leipzig) ist am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250-Kilogramm-Sprengkörper britischer Bauart sollte vor Ort entschärft werden, teilte die Polizei mit. Rund um den Fundort sei ein Sperrgebiet von 800 Metern eingerichtet worden. Darin befänden sich hauptsächlich Firmen, deren Räumung am Nachmittag begonnen habe. Während der Entschärfung sei auch kurzzeitig die nahegelegene Autobahn 72 gesperrt worden.