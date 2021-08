Flüchtender Tatverdächtiger bleibt im Schlick stecken

Hamburg - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Einbrecher in Hamburg im Schlick eines Fleets steckengeblieben. Der 16-Jährige sei am Mittwoch in der Hafencity aus einem Fenster in das Wandrahmsfleet gesprungen, berichtete die Polizei. Weil dort gerade Ebbe herrschte, sei der aus Syrien stammende Mann jedoch im Schlamm steckengeblieben. Er wurde von der Wasserschutzpolizei befreit und mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor soll er nach Polizeiangaben versucht haben, in ein Restaurant im Chilehaus einzubrechen. Der Tatverdächtige sollte nach Angaben der Polizei einem Haftrichter vorgeführt werden.