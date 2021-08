Flüchtlingsrat begrüßt Abschiebestopp nach Afghanistan

Schwerin - Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommerns hat die am Mittwoch vom Bundesinnenministerium verfügte Aussetzung der Abschiebungen nach Afghanistan begrüßt. „Dies hätte angesichts der Entwicklungen in Afghanistan schon längst passieren müssen“, sagte die Vorsitzende Ulrike Seemann-Katz in Schwerin.

Die Situation in dem Land habe sich über Jahre hinweg verschlechtert und spitze sich seit dem Abzug der Alliierten und mit dem Vormarsch der militant-islamistischen Taliban von Tag zu Tag weiter zu. Die Flüchtlingsströme innerhalb Afghanistan nähmen rapide zu und es sei eine Frage der Zeit, bis sie auch in Europa ankämen, sagte Seemann-Katz.

Nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin wurde in diesem Jahr aus Mecklenburg-Vorpommern bislang ein afghanischer Staatsangehöriger in seine Heimat zurückgeführt. Dabei habe es sich um einen Straftäter gehandelt. Laut Seemann-Katz hatte sich die Landesregierung in Schwerin vor dem nun verfügten generellen Abschiebestopp entschieden, nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abzuschieben. Den Angaben zufolge sind seit 2016 aus Deutschland mehr als 1000 Migranten nach Afghanistan zurückgebracht worden, überwiegend Straftäter.

Aktuell halten sich nach Zahlen des Ausländerzentralregisters in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 488 ausreisepflichtige Personen aus Afghanistan auf. Allerdings besitzen 444 von ihnen den Status einer Duldung.