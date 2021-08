Forscher: Nach Pandemie mehr Konkurrenzdruck im Tourismus

Bollewick - Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern und Ostdeutschland muss sich für 2022 auf einen härteren Konkurrenzkampf einstellen. Zu diesem Fazit kommt das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwiF München) in seinem aktuellen Tourismusbarometer im Auftrag des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, das am Donnerstag in Bollewick (Mecklenburgische Seenplatte) vorgestellt wurde. Gründe seien der Auslandstourismus, der wieder anziehen wird, sowie die durch Corona stark veränderte Geschäftsreise- und Veranstaltungsbranche, sagte Marktforschungsleiter Karsten Heinsohn.

Hotels und Gastronomie müssten große Anstrengungen unternehmen, um den verschärften Fachkräftemangel wieder zu lindern. Gute Aussichten hätten Tourismusbetriebe in Wassernähe. „Überall wo Wasser ist, da wollen die Leute hin“, sagte Heinsohn. Das betreffe die Ostseeküste und Seenplatte besonders. Dort erwarteten Feriengäste aber auch hohe Qualitäten. Nach Corona sei der Tourismusmarkt noch nicht wieder „in normalen Bahnen“. Die Tourismus- und Freizeitbranche gehört zu den größten Arbeitgebern im Nordosten, hat aber seit langem ein Fachkräfteproblem, das durch coronabedingte Abwanderung noch verschärft wurde.