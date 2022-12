Forscherteam erteilt Glücksstunden an Grundschulen

Braunschweig - An 16 Braunschweiger Grundschulen stehen derzeit für rund 300 Schülerinnen und Schüler Glücksstunden auf dem Programm. Anlass ist ein Forschungsprojekt des Instituts für Pädagogische Psychologie der Technischen Universität. Das Forscherteam will mit einem Lehrplan rund um Glück das Thema in die Lehrkräfteausbildung integrieren und die Auswirkungen wissenschaftlich untersuchen. Nach elf Stunden soll überprüft werden, ob es einen messbaren Erfolg gibt.

Eine recht deutliche Erkenntnis aus der Positiven Psychologie ist Projektleiter Tobias Rahm zufolge, dass Menschen mit einem hohen Wohlbefinden mit verschiedenen Vorteilen durchs Leben gehen. „Sie sind kreativer, bessere Problemlöser, sie verhalten sich gesünder und leben tatsächlich auch länger“, sagte der Diplom-Psychologe. Mit dem Wissen, das sich so etwas trainieren lasse, liege es auf der Hand, das auch zu tun, so der Glücksforscher.