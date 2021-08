Frau attackiert und beleidigt Kind: Staatsschutz ermittelt

Berlin - Ein Neunjähriger ist in Berlin-Rudow nach Polizeiangaben von einer Frau attackiert und rassistisch beleidigt worden. Die Unbekannte soll dem Kind am Dienstagnachmittag in der Groß-Ziethener Chaussee mehrmals gegen die Beine getreten haben. Zudem soll sie dem Jungen gedroht haben, ihn am nächsten Tag wieder treten zu wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend sei die Frau in einem dunklen Auto davongefahren. Laut Polizei war der Junge auf dem Gehweg mit dem Fahrrad unterwegs. Er erlitt mehrere Hämatome an den Unterschenkeln. Der Staatsschutz ermittelt jetzt zu dem Fall.