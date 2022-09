Frau aus Burgwedel vermisst: Polizei geht von Verbrechen aus

Burgwedel - Beim Verschwinden einer 53-jährigen Frau aus Burgwedel geht die Polizei Hannover von einem Gewaltverbrechen aus. Deshalb bat die Kriminalpolizei am Donnerstag öffentlich um Hinweise von Zeugen. Den Angaben war die Frau am Samstag (10.9.) zuletzt gesehen worden. Am Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die dann am Montag die Polizei alarmierte. Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort lasse sich nicht ausschließen, dass sie einer Gewalttat zum Opfer gefallen sein könnte, hieß es. Gesucht wurde auch nach Hinweisen auf ihr Auto, einen schwarzen Kombi.