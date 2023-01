Frau aus Kreis Oberhavel gewinnt im Lotto 14 Millionen Euro

Potsdam - Eine Frau aus dem Kreis Oberhavel ist die erste Lotto-Millionärin des Jahres 2023 in Brandenburg. Sie gewann bei der Ziehung am vergangenen Samstag 14 Millionen Euro, wie die brandenburgische Lotto-Gesellschaft am Montag mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg sieben Lotto-Millionäre neu gekürt- das waren überdurchschnittlich viele.

Die Lotto-Tipps der Spielerin aus dem Kreis Oberhavel wurden bereits vor Weihnachten mit einer Laufzeit von fünf Wochen eingereicht. Der Einsatz betrug laut Lotto GmbH 181,50 Euro. Die Brandenburgerin hatte neben sechs Richtigen auch einen Volltreffer bei der Superzahl 3 gelandet.

Es handelte sich zudem um die letzte Ziehung mit dem bisher altbekannten Gerät. Nach 60 Jahren werden nun erstmals an diesem Mittwoch (18. Januar) neue Ziehungstrommeln für „Lotto 6 aus 49“ eingesetzt.