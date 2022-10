Frau fährt mit 3,74 Promille Auto: Führerschein weg

Löbau - In Löbau im Landkreis Görlitz hat die Polizei einer stark betrunkenen Frau ihren Führerschein abgenommen. Die 37-Jährige sei den Beamten am Samstagabend durch ihre auffällige Fahrweise in der Innenstadt von Löbau aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch einen Atmentest sei ein Promillewert von 3,74 festgestellt worden. Für einen Bluttest sei die Frau anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.