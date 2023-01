Frau nach Streit in Mühlhausen schwer verletzt

Mühlhausen - Ein Mann soll nach ersten Ermittlungen während eines Streits in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) eine Frau mit einem Messer angegriffen haben. Die 27-Jährige wurde in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei nahm einen dringend tatverdächtigen 45 Jahre alten Mann fest. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Die Frau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Zustand gilt nach den Angaben gegenwärtig als stabil. Zeugen hatten die Polizei über die Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus informiert. Die Polizei sichert derweil Spuren am Tatort. Am Vormittag ist eine Haftprüfung vorgesehen.