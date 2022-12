Frau stellt Auto mit Mutter ab und findet es nicht mehr

Mühlhausen - Eine Frau hat ihr Auto mit ihrer 85 Jahre alten Mutter darin in der Innenstadt von Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) abgestellt und zunächst nicht wiedergefunden. Sie meldete sich am Montag bei der Polizei und bat diese um Unterstützung bei der Suche, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Stunde später habe sie das Fahrzeug schließlich samt Mutter selbstständig wiedergefunden und der Einsatz habe beendet werden können.