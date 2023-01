Frau stirbt an schweren Verletzungen nach Hausbrand

Emstek - Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wegen eines Hausbrandes ist eine Frau im Krankenhaus gestorben. Die 35-Jährige war von der Feuerwehr in der Nacht zu Montag aus dem brennenden Haus in Emstek (Landkreis Cloppenburg) gerettet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb sie bereits am Montag in der Klinik. Die Ermittlungen zur Brandursache waren auch am Mittwoch noch nicht abgeschlossen.

Bei dem Brand waren insgesamt vier Menschen verletzt worden. Zwei Erwachsene und ein Kind erlitten leichte Verletzungen. Einer der Erwachsenen verletzte sich am Fuß, als er aus dem Haus sprang. Das Haus wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar war.