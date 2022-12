Frau tot nach Frontalzusammenstoß: Sohn schwer verletzt

Breitenfelde - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Laster ist eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 207 nahe Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg ums Leben gekommen. Die 39-Jährige starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle, wie eine Sprecherin der Polizeileitstelle Süd am Mittwochmorgen mitteilte. Ihr 13-jähriger Sohn saß ebenfalls im Auto und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und in das Auto der Frau gekracht. Ihr Wagen wurde gegen einen Baum im Seitengraben geschleudert.

Der Laster kollidierte noch mit zwei weiteren Fahrzeugen. Eine 24 Jahre alte Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Der LKW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die B207 blieb für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden vollgesperrt. Die Hamburger Morgenpost hatte zuvor berichtet.