Frau verirrt sich nach Feier: Stundenlange Suche

Sömmerda - Eine Frau hat sich nach einer Feier auf dem Weg nach Hause verirrt und ist bewusstlos geworden. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber suchten in der Nacht zu Sonntag mehrere Stunden in Sömmerda nach der 42-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie habe in der Dunkelheit die Orientierung verloren. Schließlich sei sie bewusstlos geworden, unterkühlt gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sprach von einer „Rettung in letzter Minute“.