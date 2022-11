Frau während Busfahrt rassistisch beleidigt und verletzt

Berlin - Eine 56-Jährige ist während einer Busfahrt in Berlin-Lichterfelde rassistisch beleidigt und verletzt worden. Der polizeiliche Staatsschutz ermittele wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen eine 57-Jährige, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau soll in der Linie 85 am Dienstagabend zunächst die Tochter der 56-Jährigen rassistisch beleidigt haben, als sich diese auf einen der wenigen freien Plätze setzen wollte und deshalb die Frau bat, ihre Tasche wegzunehmen. Die 17-Jährige verzichtete deshalb darauf sich hinzusetzen. Stattdessen setzte sich ihre Mutter - und wurde unvermittelt in den Bauch geschlagen.

Danach soll die Beschuldigte aufgestanden und sich zur vorderen Tür begeben haben. Dabei soll sie noch eine 72-Jährige attackiert haben, indem sie ihr an den Haaren zog und zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Busfahrer alarmierte die Polizei, die die Namen von Beteiligten und Zeugen notierte und die mutmaßliche Täterin belehrte.