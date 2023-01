Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch.

Aue-Bad Schlema - Gut zweieinhalb Jahre nach einem tödlichen Unfall im Erzgebirge ist eine Autofahrerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Aue-Bad Schlema sprach die Frau der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Die Richter verhängten demnach am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss die Frau 1000 Euro an die Verkehrswacht zahlen. Den Angaben nach war sie bereits wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Betrugs vorbestraft.

Im Juni 2020 war die damals 30-Jährige auf einer Landstraße im Erzgebirge mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen anderen Wagen gekracht. Dessen Insassinnen im Alter von 30, 32 und 57 Jahren starben. Die Ermittlungen hatten keine technischen Mängel als Ursache für den Unfall ausmachen können.