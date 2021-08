Freundliches Wetter nach Nebel in Niedersachsen

Hannover - Am Dienstag wird das Wetter in Niedersachsen größtenteils heiter und trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Morgen zunächst Nebel, der sich im Laufe des Vormittags aber verzieht. Es werden Temperaturen von bis zu 23 Grad erwartet. Lediglich nahe der Mittelgebirge bleibt es frischer und länger bewölkt. In der Nacht zum Mittwoch verbreitet sich stärkerer Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 Meter. Tagsüber bleibt es aber trocken und relativ sonnig, mit Temperaturen von bis zu 24 Grad.