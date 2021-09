Fridays for Future: Klimastreik in Leipzig und Dresden

Leipzig/Dresden - Mit Tausenden Menschen will die Klimabewegung Fridays for Future heute (14.00 Uhr) in Leipzig und Dresden für mehr Klimaschutz demonstrieren. Allein in Leipzig erwarten die Organisatoren rund 5000 Teilnehmer. Die Veranstaltungen sind Teil eines globalen Klimastreiks. In Deutschland sind laut Angaben von Fridays for Future mehr als 400 Proteste angemeldet.

Das Datum zwei Tage vor der Bundestagswahl nehmen die Aktivistinnen und Aktivisten auch zum Anlass, um Forderungen an die kommende Bundesregierung zu stellen. „Dass keine Partei ein Programm bietet, das mit dem 1,5-Grad-Ziel des Paris-Abkommens vereinbar ist, zeigt: Wir können das nicht der Politik überlassen und werden auch weiter auf die Straße gehen müssen“, sagte der Leipziger Aktivist Tom Richter.

Die Demonstration in Leipzig soll in der Innenstadt beginnen, wo Zubringer aus allen vier Himmelsrichtungen ankommen sollen. Anschließend soll die Demo über den Innenstadtring bis zum Clara-Zetkin-Park gehen. 5000 Teilnehmende erwartet die Ortsgruppe in der Messestadt.

Auch in Dresden will Fridays for Future auf die Straße gehen. Die Kundgebung startet am Alaunpark und führt mit einer Zwischenkundgebung über den Theaterplatz.