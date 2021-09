Fridays for Future ruft vor der Wahl zum Klimastreik auf

Erfurt - Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen die Klimaaktivisten und -aktivistinnen von Fridays for Future in etlichen Thüringer Städten auf die Straße gehen. Zu einer Demonstration in Erfurt (15.00 Uhr) werden heute mehrere hundert Menschen erwartet, sagte Sprecherin Annika Liebert. Die Politik verschlafe es, dringend notwendige Maßnahmen zum Schutz der Lebensgrundlagen umzusetzen, hieß es. Auch in Jena, Weimar, Gera, Eisenach und Suhl sind Aktionen und Demonstrationen geplant.