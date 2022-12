Leinefelde-Worbis - Auf der Autobahn A38 bei Leinefelde (Eichsfeld) sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Einer der Wagen sei auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig als Geisterfahrer in Richtung Göttingen unterwegs gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit. Warum das passierte, blieb zunächst unklar. Die Fahrbahn wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag erstmal gesperrt.