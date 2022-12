Froschkönig auf Erfurter Weihnachtsmarkt gestohlen

Erfurt - Die Märchenfigur Froschkönig ist auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt Dieben zum Opfer gefallen. Sie sei am frühen Sonntagmorgen verschwunden, teilte die Polizei in Erfurt mit. Das grüne Wesen aus dem Märchen der Gebrüder Grimm gehörte zu einem Ensemble von Märchenfiguren, die in der Nähe der historischen Krämerbrücke ausgestellt sind. Der Froschkönig habe auf einem Baumstumpf gethront. Vermutlich hätten die Täter über die niedrige Umzäunung gegriffen und die befestigte Figur abgerissen, so die Polizei. Es komme immer wieder vor, dass Märchenfiguren in Erfurt beschädigt oder entwendet werden.