FSJ startet: Extraförderung für Kita-Stellen

Schwerin (dpa/mv) - Für das Freiwillige Soziale Jahr, das am Mittwoch bundesweit startet, werden in Mecklenburg-Vorpommern Extramittel locker gemacht. Zusätzlich zu den ohnehin geförderten 180 Plätzen bei karitativen Einrichtungen im Nordosten sollen bis zu 150 weitere Stellen für Freiwilligendienstleistende in Kindertagesstätten bezuschusst werden. Das kündigte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin an. Die Mittel stammten aus dem Bundesaktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

Für die bisherige Förderung stünden rund 400.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung. Damit können monatlich Zuschüsse von durchschnittlich knapp 200 Euro gewährt werden. Damit werden Träger des FSJ, wie die Diakonie, die Caritas oder das DRK entlastet. Die monatliche Förderung für die zusätzlichen FSJ-Plätze in Kitas fällt mit 535 Euro höher aus. Die Sozialverbände hatten noch bis kurz vor dem Start des neuen Freiwilligen Sozialen Jahres um Teilnehmer geworben, insbesondere für den Pflegebereich.

Drese würdigte das soziale Engagement junger Frauen und Männer. Der Einsatz in Kitas, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in der Pflege, im Sport, in der Kultur, der Flüchtlingsarbeit oder im Bereich des Umweltschutzes und der demokratischen Bildung sei wichtig für die Gesellschaft und die Persönlichkeitsentwicklung. „Sich über ein FSJ beruflich zu orientieren und gleichzeitig etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, hat sich in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 30 Jahren fest etabliert“, betonte Drese.

Laut Sozialministerium absolvierten im Vor-Corona Jahrgang 2019/2020 in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 893 junge Erwachsene ein FSJ. Zahlen für den von der Pandemie geprägten Jahrgang 2020/2021 lagen noch nicht vor. Für ihren Einsatz erhalten die Freiwilligen ein monatliches Taschengeld, zum Teil auch Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung.