Füchse Berlin veranstalten Doppelspieltag mit VfL Potsdam

Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin veranstaltet einen Doppelspieltag mit dem Kooperationspartner 1. VfL Potsdam. Am 20. November tragen die Brandenburger ihr Zweitliga-Spiel gegen den TV Hüttenberg (12.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in der Max-Schmeling-Halle aus, bevor die Berliner (16.00 Uhr/Sky) das Bundesliga-Duell gegen den TBV Lemgo Lippe bestreiten. Der Doppelspieltag soll im Zeichen der Nachwuchsförderung stattfinden, wie der Club am Mittwoch mitteilte.

Begleitet wird das Sportereignis von unterschiedlichen Aktionen rundum das Thema Nachwuchsförderung sowie sozialer Nachhaltigkeit. Tageskarten sowie Dauerkarten beider Vereine sind für beide Begegnungen gültig.