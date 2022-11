Füchse freuen sich über „gelungenen Auftritt“

Bitola (dpa/bb) – - Jaron Siewert war zufrieden. „Das war ein gelungener Auftritt“, sagte der Trainer der Füchse Berlin nach dem 43:34-Sieg seiner Mannschaft am Dienstagabend gegen HC Eurofarm Pelister. Mit nur einem Tag Pause nach dem Bundesliga-Erfolg gegen den TBV Lemgo-Lippe (32:26) am Sonntag konnten die Hauptstädter auch in der European League die nächsten Punkte sammeln und bleiben damit Tabellenführer der Gruppe D.

„Wir waren von der ersten Minute an konzentriert und haben mithilfe einer starken Torhüterleistung extrem viel Tempo gemacht. Das war der Grundstein“, sagte Siewert. Der 28-Jährige konnte in der zweiten Halbzeit bei einem zwischenzeitlichen Zwölf-Tore-Vorsprung nicht nur die Einsatzzeiten verteilen, sondern ebenso unter Wettkampfbedingungen einige neue Szenarien ausprobieren, wie etwa das Spiel mit dem siebten Feldspieler.

Nutznießer war dabei zum einen ein überzeugender Viktor Kireev im Tor, aber auch Rechtsaußen Moritz Ende, der für den verletzten Valter Chrintz in den Kader gerückt ist. „Das war eine geile Stimmung. Die Fans sind einfach krass“, sagte Ende nach Abpfiff begeistert von der Atmosphäre in Bitola. Über die gesamte Spielzeit hatten die nordmazedonischen Zuschauer frenetisch ihre Mannschaft mit Gesängen und Anfeuerungsrufen angetrieben – und das, obwohl ihr Club nach einer Viertelstunde immer weniger Spielanteile hatte und sich schon früh eine Niederlage andeutete.

„Wir haben uns hier gut präsentiert und einen richtig starken Angriff hingelegt. Da haben wir das hingekriegt, was wir uns erhofft hatten“, sagte Ende, der selbst vier Treffer zum Erfolg beigesteuert hatte. Derweil konnte sich fast das gesamte Team in die Torschützenliste eintragen, wobei 18 Treffer durch die Flügelspieler erzielt wurden.

Ohne große Pause geht die Reise für die Füchse nun weiter nach Mannheim. Bereits am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) trifft der Tabellenführer der Handball-Bundesliga hier auf die auf Platz drei rangierenden Rhein-Neckar-Löwen.