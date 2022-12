Füchse-Keeper Milosavljev fällt aus: Bangen um WM-Teilnahme

Berlin - Die Füchse Berlin müssen vorerst auf ihren Stammtorhüter Dejan Milosavljev verzichten. Der 26-Jährige zog sich eine Bänderverletzung im Fuß zu und fällt für das letzte Spiel des Jahres am 27. Dezember gegen den SC DHfK Leipzig (19.05 Uhr/Sky) in der Handball-Bundesliga (HBL) aus. Das teilte der Tabellenführer am Mittwoch mit. Weiter sei auch die Teilnahme des serbischen Schlussmanns an der vom 11. Januar bis 29. Januar in Polen und Schweden stattfindenden Weltmeisterschaft in Gefahr.