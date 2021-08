Füchse verpflichten dänischen Nationalspieler Gidsel ab 2022

Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat in Dänemarks Weltmeister Mathias Gidsel einen der begehrtesten Rückraumspieler Europas verpflichtet. Der 22-Jährige unterzeichnete in der Hauptstadt einen Vertrag ab 2022 über drei Jahre, wie der Club am Dienstag mitteilte. Gidsel gilt als aufstrebender Star der Dänen und spielt noch eine Saison für GOG Handbold. Mit 46 Treffern und 34 Assists wurde er bei Olympia in Tokio zuletzt wertvollster Spieler und gewann mit seinem Heimatland die Silbermedaille. Erst im Januar war er beim WM-Triumph ins Allstar-Team gewählt worden.

„Ich freue mich auf eines der größten Talente unserer Zeit. Er ist ein unglaublich cleverer Spieler, der wenige Fehler macht“, sagte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar: „Dass er sich trotz vieler Angebote für uns entschieden hat, macht mich stolz.“

In Berlin ist der agile und sprunggewaltige Linkshänder Gidsel der zweite hochkarätige Transfer für die übernächste Saison. Die Füchse hatten sich durch die Verpflichtung von Max Darj bereits die Dienste des Kapitäns der schwedischen Nationalmannschaft ab 2022 gesichert. Schon für die anstehende Saison haben die Füchse im Spanier Viran Morros einen ehemaligen Weltmeister verpflichten können.

Kurz nach Bekanntgabe der Verpflichtung siegten die Füchse am Dienstagnachmittag in einem Testspiel in Russland. In der Hauptstadt Moskau gab es gegen Donskie Kazaki ein klares 28:21. In der zweiten Begegnung des Vorbereitungsturniers geht es am Donnerstag gegen Vive Kielce.