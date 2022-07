Lost Place Für den Atomkrieg: Hier wollte Erich Honecker den Dritten Weltkrieg überleben

Doppelt so groß wie das Museum Moritzburg in Halle, teurer als der Palast der Republik und nie benutzt: Im Fall eines Nuklearkrieges wollte sich die DDR-Führung in den geheimen Bunker 5001 retten . Ein paar Tage wäre Überleben möglich gewesen.