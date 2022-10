Führung der Feldjäger an neuen Kommandeur übergeben

Hannover - Die Feldjäger, die Militärpolizei der Bundeswehr, haben am Dienstag einen neuen Kommandeur bekommen. Oberst im Generalstab Sandro Wiesner hatte nach einer feierlichen Übergabe in einer Kaserne in Hannover die Dienstgeschäfte übernommen, teilte eine Sprecherin der Bundeswehr mit. Insgesamt seien ihm nun rund 3000 Soldaten und Soldatinnen sowie auch zivile Mitarbeiter unterstellt. Sein Vorgänger, Brigadegeneral Ulf Häussler, hatte das Kommando vorher seit 2019 inne. Die Feldjäger - mit ihrem Hauptquartier in Hannover - sind im Inland und im Ausland unter anderem für Ermittlungen bei Verstößen von Soldatinnen und Soldaten, aber auch für die Absicherung von militärischen Veranstaltungen zuständig.