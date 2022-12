Fünf brennende Autos in Schöneberg

Berlin - Fünf brennende Autos in Berlin-Schöneberg haben am Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, standen neben den Autos auch ein Krad und ein Baum in der Czeminskistraße in Flammen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr waren 16 Einsatzkräfte vor Ort, die den Brand nach kurzer Zeit löschten. Wie genau der Brand ausbrach, ist den Angaben der Polizei zufolge noch unklar. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.