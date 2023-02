Geschichte

Kunst von DDR-Ausgereisten im Staatlichen Museum Schwerin

Ein besonderes Stück DDR-Geschichte wird am Staatlichen Museum Schwerin aufgearbeitet: der Entzug von Kulturgut aus Privatbesitz in den Jahren 1945 bis 1990. Wer etwa in den Westen ausreisen wollte, durfte wertvolle Stücke nicht mitnehmen. Manches kam ins so Museum.