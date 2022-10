Fünf Partien in zehn Tagen: Alba vor erstem Spielmarathon

Berlin - Nach dem noch recht entspannten Saisonstart erwartet Alba nun ein straffer Spielplan mit fünf Partien in nur zehn Tagen. Den Auftakt macht am Freitag das Euroleague-Auswärtsspiel bei Emporio Armani Mailand (20.30 Uhr/Magentasport). „Wenn man den Spielplan so sieht, fühlt sich das so an, als würde man am Abgrund stehen. Deshalb ist es besser, sich immer nur auf das nächste Spiel zu fokussieren“, sagte Trainer Israel Gonzalez.

Diesen Spielrhythmus kennt der Basketball-Bundesligist aber schon aus den letzten Jahren. „Leider werden wir uns wieder daran gewöhnen müssen. Jetzt wird es ernst“, sagte auch Kapitän Luke Sikma. Nationalspieler Johannes Thiemann setzt deshalb auf Erfahrungswerte. „Die Trainer machen da einen guten Job, dass man die Minuten verteilt. Das ist ja sowieso das, was uns auszeichnet, dass wir sehr ausgeglichen spielen“, sagte der Center.

Mit Mailand erwartet Alba eine große Hürde. „Sie sind einer der Titelfavoriten, haben einen tiefen Kader, kräftige Spieler und sie wissen, was im Spiel zu tun ist. Die Teams von Trainer Ettore Messina sind zudem defensiv immer stark“, warnte Gonzalez. Für Sikma wird es deshalb der nächste „große Test“, rechnet sich aber nach vier Siegen aus den ersten vier Pflichtspielen auch Chancen aus. „Denn auch wir haben Selbstbewusstsein“, so der 33-Jährige.

Personell muss Gonzalez aber weiterhin auf Akteure verzichten. Marcus Eriksson wird noch Wochen fehlen, Malte Delow klagt immer noch über leichte Schmerzen am Meniskus nach dem Training. „Da müssen wir sehr vorsichtig, er ist ja noch jung“, sagte der Alba-Coach. Der erkrankte Ben Lammers wird auch in Mailand fehlen, einzig Yanni Wetzell kehrte am Mittwoch wieder ins Teamtraining zurück.