Für den Ernstfall: Probealarm auch in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Sachsen-Anhalt beteiligt sich am Donnerstag am bundesweiten Probealarm. Um 11.00 Uhr sollen alle verfügbaren Systeme zur Warnung der Bevölkerung für den Ernstfall getestet werden. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt es den Probealarm auf Warn-Apps, in Radio und Fernsehen sowie per Sirenen. Die Probewarnung soll auch über Anzeigetafeln und in Zügen verbreitet werden.

Erstmalig soll in diesem Jahr die Warnung über den neuen Warnkanal Cell-Broadcast möglich sein. Dabei wird eine Testnachricht über die Mobilfunknetze an Handys und Smartphones übermittelt. Die Entwarnung ist um 11.45 Uhr auf den gleichen Wegen geplant.

Ziel des Warntages ist es, mit möglichst wenig Zeitverlust einen größtmöglichen Teil der Bevölkerung zu erreichen und diese mit Informationen zum Ereignis zu versorgen. Zudem soll es eine Anregung für alle Menschen sein, sich mit den Warnmitteln und der Reaktion im Ernst- und Katastrophenfall zu beschäftigen. Beim vormaligen Warntag hatte es bundesweit Pannen gegeben. Im Ernstfall wären Menschen zu spät und unzureichend von der akuten Gefahr informiert worden.