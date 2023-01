Potsdam/Cottbus - Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat das Netzwerk „Junge Lausitz“ für sein Engagement gewürdigt. Die Initiative, in der junge Lausitzerinnen und Lausitzer unterschiedlicher politischer Couleur mitwirkten, habe Anerkennung und Unterstützung verdient, sagte Steinbach nach einem Gespräch mit den Akteuren am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich finde es toll, wenn junge Menschen ihre Zukunft in die Hand nehmen.“ Der Minister hatte das Netzwerk zu einem Austausch eingeladen.

Das Netzwerk „Junge Lausitz“ ist ein überparteilicher Zusammenschluss von jungen Menschen zwischen 14 und 35 Jahren, die sich für die Zukunft ihrer Heimatregion einsetzen wollen. Rund 50 Mitglieder des Netzwerks haben Ideen für konkrete Strukturwandelprojekte und notwendige politische Rahmenbedingungen für junge Menschen erarbeitet.

Das Netzwerk schlägt unter anderem einen Ausbildungscampus in der Nähe des bereits bestehenden Campus der Brandenburgischen-Technischen Universität (BTU) vor, außerdem setzt es sich für ein E-Sport-Leistungszentrum und eine Hyperloop-Teststrecke ein.

Der Wirtschaftsminister ermutigte die jungen Leute, ihre Ideen inhaltlich weiter zu untersetzen. Für ein gutes Pilotprojekt gebe es möglicherweise auch die Chance einer Förderung, beispielsweise aus dem Just Transition Fund (JTF), sagte Steinbach.

„Dass wir vom Minister selbst eingeladen worden sind, zeigt uns und unseren Mitstreitern, dass es sich lohnt, sich einzusetzen für den Wandel in der Lausitz“, sagte Laura Staudacher, Vorsitzende der Jungen Lausitz, nach dem Treffen. Jetzt gehe es darum, die Ideen in konkrete Projekte umzusetzen. Da sei das Gespräch hilfreich gewesen.