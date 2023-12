Wenn das Land die Migrationskrise nicht in den Griff bekomme, drohe ein „furchtbares Erwachen“. Dann drohe Deutschland endgültig zu kippen, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied in einem Podcast der „Bild“.

Der frühere Gesundheitsminister unter Angela Merkel (CDU) bestritt im Gespräch mit „Bild“- Vize-Chefredakteur Paul Ronzheimer für die zunehmend unkontrollierbar Situation bei der illegalen Migration auch nicht die Mitverantwortung seiner eigenen Partei.

Einigen Medien warf Spahn indirekt Framing vor. In Fernsehsendungen würden „Super-Integrierte“ gezeigt, die unter den Flüchtlingen und Migranten die Ausnahme darstellten. „Von den afghanischen und syrischen Flüchtlingen seit 2015 arbeitet nicht mal die Hälfte. Aber in der Sendung sitzt immer der super integrierte Arbeitende neben mir. Und dadurch entstehen natürlich Bilder und Zerrbilder“, erklärte Spahn.

„Jeden Tag haben wir aktuell 1.000 Migranten, die irregulär Deutschland betreten ...Von denen ist ein nicht geringer Teil geprägt aus diesem (islamisch geprägten) Kulturraum. Da sind sie groß geworden“, meint Spahn. Dort seien Judenhass, Hetze gegen Schwule, die Nicht-Gleichberechtigung von Mann und Frau zu oft Teil der Alltagskultur.

Spahn kritisiert in dem Gespräch auch die naive Willkommenskultur, die die damalige Bundeskanzlerin Merkel („Wir schaffen das“) ausgerufen hatte und die im Grunde bis heute weitergilt. „Nach meinem Dafürhalten waren sich viele über die Größe der Aufgabe, die das bedeutet, wenn Hunderttausende, ja mittlerweile Millionen Menschen aus einem so geprägten Kulturraum zu uns kommen (nicht bewusst).“

Für die CDU, aber auch für die anderen etablierten Parteien bilden die üblich gewordenen Koalitionen nicht unbedingt den Wählerwillen ab. „Wir haben das strategische Dilemma, dass das Land so Mitte-Rechts ist wie lange nicht. Also selbst rechts von der CSU gibt es rund 30 Prozent. Und wenn ich die Umfragen nehme – Rot-Rot-Grün schafft maximal ein Drittel. Also die Gesellschaft will eigentlich dieses vernünftig pragmatische mitte-rechts-unideologische Herangehen, kriegt aber andauernd Koalitionen nach links – auch von uns.“ Die Brandmauer zur AfD führe dazu, „dass wir dann immer nach links Kompromisse machen“.

Seiner eigenen Partei macht Spahn eine unmissverständliche Ansage: „Wenn wir noch mal eine Regierung anführen, in der nicht diese Probleme gelöst werden, … wenn es denn einfach irgendwie weitergeht mit irgendwelchen komischen Kompromissen zu Migration und Bürgergeld …, dann ist es wahrscheinlich irgendwann auch mit uns vorbei.“

Er kritisiert auch die relativierende Berichterstattung von Problemen im Land. Wenn man die Wahrheit ausspreche, würde man „den Falschen“ helfen: „Hoffentlich haben viele verstanden, dass dies das Gegenteil erreicht und das auch der Glaubwürdigkeit von Journalismus nicht guttut, wenn das so passiert.“

„Bei allen Themen, ob es Migration oder der Umgang mit dem Islam ist, höre ich immer nur, warum alles nicht geht ... “, so Spahn weiter zur „Bild“: „Aber irgendwann sind wir so tief im Schlamassel, dann lösen es andere möglicherweise ganz radikal. Und das möchte ich nicht. Da können wir noch ein paar Jahre so machen, dann werden wir ein furchtbares Erwachen erleben.“ uk