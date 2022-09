Fußball-Fan-Angriff: Staatsanwalt für milde Strafe

Gera - In einem weiteren Prozess um eine Attacke auf Fußballfans hat die Staatsanwaltschaft für den 23-jährigen Angeklagten unter der Anwendung von Jugendstrafrecht eine Bewährungsstrafe von einem Jahr gefordert. Da der zur Tatzeit 19-Jährige gestanden habe, im Dezember 2018 in Saalfeld am Bahnhof gemeinsam mit insgesamt ungefähr 40 gewalttätigen Fußballfans aus dem Erfurter Fanspektrum zurückkehrende Fußball-Fans aus Jena „angegriffen“ und „verprügelt“ zu haben, bestünden „auch überhaupt keine Zweifel daran, dass ihm sämtliche Handlungen zuzuordnen sind“, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer bezogen auf den Angriff im Dezember 2018.

Der Angeklagte habe zudem ausgesagt, weder Mitglied der Erfurter Ultras noch der Fan-Gruppierung „Jungsturm“ zu sein. „Mir sind auch keine Hinweise bekannt, die das infrage stellen“, sagte der Staatsanwalt. Beim „Jungsturm“ handelt es sich um eine Fan-Gruppierung aus dem Umfeld des FC Rot-Weiß Erfurt. Nach früheren Einschätzungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sammeln sich dort gewaltbereite und auch rechtsgerichtete Fußballfans. Den gemeinschaftlichen Raub, den die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zunächst neben der gefährliche Körperverletzung vorwarf, sah der Staatsanwalt nicht zweifelsfrei bestätigt.

Der Verteidiger forderte am Mittwoch eine deutlich niedrigere Strafe für seinen Mandanten in Form einer Verwarnung und 500 Arbeitsstunden. Da die Tat 2018 gewesen sei, könne 2022 keine besondere Schwere der Schuld seines Mandanten vorliegen. Das Urteil sollte noch am Abend verkündet werden.