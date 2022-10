Fußgänger auf Überweg angefahren: lebensbedrohlich verletzt

Suhl - Ein Autofahrer hat in Suhl auf einem Zebrastreifen einen Fußgänger angefahren. Der 64-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei bei dem Zusammenstoß am Dienstagmorgen etwa zehn Meter weit geschleudert worden und dann auf der Straße liegengeblieben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte 65-jährige Autofahrer den Mann auf dem Fußgängerüberweg übersehen.