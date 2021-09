Zwickau - Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist in Zwickau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen sei aus einem Parkhaus auf die Straße eingebogen, die der Mann gerade überquerte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 77-Jährige wurde nach dem Unfall am Dienstagvormittag in ein Krankenhaus gebracht.