Fußgänger läuft auf Straße und wird angefahren

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Köpenick plötzlich auf die Straße gelaufen und von einem Auto angefahren worden. Der 55-jährige Mann wurde dabei am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 48-jährige Fahrerin des Autos war in der Bahnhofstraße unterwegs, als der Fußgänger in Höhe des Einkaufszentrums Forum Köpenick unvermittelt auf die Straße getreten sein soll. Der Mann prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe, dabei erlitt er Verletzungen am Oberkörper.