Großkugel - Ein Fußgänger ist auf der B6 zwischen Halle und Schkeuditz von einem Lastwagen erfasst und von weiteren Fahrzeugen überrollt worden. Der Mann mittleren Alters starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall in der Nacht zu Donnerstag bei Großkugel (Saalekreis) kam. Das genaue Alter des Fußgängers wurde zunächst nicht mitgeteilt. Laut Polizei war die Straße mehrere Stunden gesperrt.