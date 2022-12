Ehrenfriedersdorf - Eine 16 Jahre alte Fußgängerin ist in Ehrenfriedersdorf (Erzgebirgskreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei von Donnerstag fuhr eine 80-Jährige am Mittwochmittag mit ihrem Auto über eine rote Ampel am Markt auf der B95. Die 16-Jährige habe gerade die Straße überquert. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus.